В Ивано-Франковске презентовали сборник писем детей заробитчан

В Ивано-Франковске состоялась презентация сборника писем и рисунков детей, чьи родители находятся за рубежом на заработках «Життя надвоє: з Тобою і без Тебе».

Об этом сообщили УНИАН в управлении образования и науки Ивано-Франковского горисполкома.

Подготовили сборник по инициативе Благотворительного фонда «Каритас Ивано-Франковск УГКЦ» Служба по делам детей и управлением образования и науки Ивано-Франковского горисполкома при финансовой помощи епархии УГКЦ австрийского города Грац. По информации управления образования, в прошлом году среди школ и дошкольных заведений города был объявлен конкурс на лучший рисунок, стихотворение или письмо к родителям, которые находятся за рубежом.

В сборник вошли только лучшие работы. Книга «Життя надвоє: з Тобою і без Тебе» - это возможность для тех детей, которые длительное время не имели возможности общаться с родителями, рассказать о своих надеждах, трудностях, успехах и разочарованиях. Для большинства этих детей родительские объятия и материнская ласка – лишь воспоминания, а момент разлуки – самое болезненное мгновение их жизни. Издатели надеются, что выход такого сборника поможет родителям, которые находятся в длительной миграции, понять потребности собственных детей, а также будет способствовать их адаптации после возвращения из-за границы. По словам социального педагога, психолога Каритаса Людмилы МАКСИМЮК, «все дети, независимо от возраста, чувствуют обиду за то, что их бросили». «Они становятся раздражительными, тревожными, агрессивными и замкнутыми, - подытожила на презентации Л.МАКСИМЮК. - Есть случаи, когда дети думают о самоубийстве».