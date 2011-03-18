Погода на субботу: облака и дожди

Завтра, 19 марта, в Украине сохранится облачная погода с прояснениями.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, в западных, Винницкой, Житомирской, Киевской, Одесской областях и в Крыму небольшой, местами умеренный дождь с мокрым снегом; на остальной территории без осадков.

Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 1-6° мороза, на севере Левобережья и в восточных областях до 10° мороза, на западе и крайнем юге от 2° мороза до 3° тепла; днем 2-7° тепла; на Закарпатье и Южном побережье Крыма ночью 1-6° тепла, днем 5-10°.

В Киеве и Киевской области завтра местами небольшой дождь, ночью с мокрым снегом. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью по области 1-6° мороза, днем 2-7° тепла, в Киеве ночью 2-4° мороза, днем 3-5° тепла.