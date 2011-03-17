Президент «Forbes» Мигель Форбс - в Киеве (пресс-брифинг)
12:39, 17 марта 2011Общество
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18 марта (пятница) в 15:00 в отеле "Интерконтиненталь" (ул. Б. Житомирская, 2-а) состоится
пресс-брифинг, посвященный визиту Президента «Forbes» Мигеля Форбса в Украину.
Участники пресс-брифинга:
- Мигель Форбс, Президент Forbes, отвечающий за развитие Forbes TV и лицензионные проекты медиа-корпорации по всему миру;
- Борис Ложкин, Президент «Украинского Медиа Холдинга», выпускающего журнал в Украине:
- Владимир Федорин, главный редактор журнала «Forbes» в Украине.
Контакты для аккредитации:
+38 067 407 77 33
+38 044 205 43 03
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