Президент «Forbes» Мигель Форбс - в Киеве (пресс-брифинг)

12:39, 17 марта 2011
Общество
1990

18 марта (пятница) в 15:00 в отеле "Интерконтиненталь" (ул. Б. Житомирская, 2-а) состоится

пресс-брифинг, посвященный визиту Президента «Forbes» Мигеля Форбса в Украину.

Участники пресс-брифинга:

- Мигель Форбс, Президент Forbes, отвечающий за развитие Forbes TV и лицензионные проекты медиа-корпорации по всему миру;

- Борис Ложкин, Президент  «Украинского Медиа Холдинга», выпускающего журнал в Украине:

- Владимир Федорин, главный редактор журнала «Forbes» в Украине. 

Контакты для аккредитации:

+38 067 407 77 33

+38 044 205 43 03

 

 

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