Президент «Forbes» Мигель Форбс - в Киеве (пресс-брифинг)

18 марта (пятница) в 15:00 в отеле "Интерконтиненталь" (ул. Б. Житомирская, 2-а) состоится пресс-брифинг, посвященный визиту Президента «Forbes» Мигеля Форбса в Украину. Участники пресс-брифинга: - Мигель Форбс, Президент Forbes, отвечающий за развитие Forbes TV и лицензионные проекты медиа-корпорации по всему миру; - Борис Ложкин, Президент «Украинского Медиа Холдинга», выпускающего журнал в Украине: - Владимир Федорин, главный редактор журнала «Forbes» в Украине. Контакты для аккредитации: +38 067 407 77 33 +38 044 205 43 03

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