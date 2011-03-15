Прокуратура добивается возвращения земель Артеку

Прокуратура добивается возвращения международному детскому центру «Артек» 1,5 га земли на южном берегу Крыма.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе крымского надзорного ведомства.

Прокуратура Ялты в 2010 году предъявила в суд в интересах «Артека» 42 исковых заявления об освобождении гражданами самовольно занятых земельных участков, принадлежащих детской здравнице, общей площадью 1,5 га.

На сегодня удовлетворены 8 исков, решения по ним вступили в силу. Освобождению подлежат 0,48 га.

Прокуратура принимает меры для реального исполнения решений судов.