Укртелеком на самом деле продали неизвестной кипрской компании?

Незадолго до подачи заявки на участие в приватизации у покупателя «Укртелекома», украинской компании «ЕСУ», поменялись собственники. Теперь она на 100% принадлежит кипрской Epic Telecom Invest Ltd, учредители которой неизвестны. Об этом сегодня сообщает "Дело".

Вчера эту информацию разместила газета «Деловая столица». Издание не уточняет свои источники, но по данным «Дела», смена собственника отображена в реестре предприятий Госкомстата.

Никакой информации об учредителях оффшорной кипрской компании нет. Очевидно, что ее мог учредить австрийский концерн Epic, преследуя цель будущей перепродажи компании, о которой представители компании уже заявляли. В то же время не исключен и вариант того, что реальным владельцем «Укртелекома» уже через два месяца (срок перевода средств за пакет госоператора ФГИ – ред.) может оказаться вовсе не австрийский концерн EPIC, как заявляли чиновники, а любая из компаний, проявлявших интерес к приватизации.

«Когда австрийцы шли на подачу заявки, то могли заранее решиться на подобную реструктуризацию. Это логичный шаг с точки зрения оптимизации налогообложения и корпоративной структуры. Такие транзакции с налоговой точки зрения гораздо эффективнее проводить через кипрскую юрисдикцию, чем через любую другую страну Евросоюза. Конечно же, не исключен и вариант того, что EPIC уже не является реальным собственником «ЕСУ», и, соответственно, «Укртелекома». Но так ли это, можно сказать, лишь узнав, конечных собственников кипрской компании, а никакой публичной информации об этом нет, однако это предположение кажется маловероятным» - считает старший советник инвестиционно-банковского департамента ИК Dragon Capital Иван Макушенко.

Напомним, что 11 марта 2011 года ФГИ подписал договор купли-продажи телекоммуникационной компании «Укртелеком» с дочерней компанией австрийского фонда EPIC –«ЕСУ».

Планируется, что в течение 60 дней фонд получит от покупателя средства за продажу госпакета.