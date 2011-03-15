В Украине растет число безработных

В Украине количество официально зарегистрированных безработных в феврале 2011 года увеличилось на 5,3%, или на 31,1 тыс. человек, по сравнению с январем т.г., и на 1 марта составило 616,7 тыс. чел.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

С начала года количество безработных выросло на 13,2%, или на 71,89 тыс. чел. (на 1 января 2011 года количество безработных составляло 544,9 тыс. чел.).

По данным Госкомстата, уровень зарегистрированной безработицы в целом по Украине на 1 марта 2011 года составил 2,2% от общего количества населения трудоспособного возраста, что на 0,1 п.п. больше, чем на 1 февраля т.г.

Количество безработных, которые на 1 марта т.г. получали пособие по безработице, составило 466,3 тыс. чел., что на 4,1%, или на 18,4 тыс. чел., больше по сравнению с данными на 1 февраля т.г..

Средняя сумма пособия по безработице на 1 марта 2011 г. составила 826,14 грн., что на 12,12 грн. больше, чем на 1 февраля т.г.