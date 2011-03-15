В Тернопольской области молдаване делали «коньяк» в гаражах

В Тернопольской области задержали двух жителей Молдовы, который изготовлял фальсифицированный коньяк.

Как сообщил корреспонденту УНИАН заместитель начальника управления налоговой милиции Государственной налоговой администрации в Тернопольской области Олег О.ДЯКИВ, фальсифицированное спиртное молдаване изготовляли, смешивая спирт, водопроводную воду, сахар и эссенции. Производство они осуществляли в двух гаражных помещениях и жилом доме. Затем продавали свой алкогольный напиток под видом коньяка через ряд посредников на территории области. По данным О.ДЯКИВА, во время лабораторных исследований установлено, что данная продукция несла угрозу здоровью людей.

В целом правоохранители изъяли более 1 тыс. литров готового к реализации «коньяка», 175 литров сиропа-эссенции, водяной электронасос, оборудование для производства и для определения крепости и тому подобное.

Следственным отделом налоговой милиции ГНА в Тернопольской области возбуждено уголовное дело по факту незаконного изготовления алкогольных напитков из недоброкачественного сырья, которые несут угрозу для жизни и здоровью людей, по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 204 Уголовного кодекса Украины.

В отношении одного из граждан Молдовы следователь налоговой милиции избрал меру пресечения в виде подписки о невыезде. Другому Тернопольским горрайонным судом избрана мера пресечения в виде взятия под стражу.

Всего, по данным О.ДЯКИВА, с начала года сотрудники налоговой милиции Тернопольской области выявили 3 подпольных производства алкогольных напитков. Из незаконного оборота изъято спирту на сумму 185 тыс. грн. По признакам ст. 204 Уголовного кодекса Украины возбуждено 3 уголовных дела.