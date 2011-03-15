УСПП, УАК и УЗА против монополизации экспорта зерна

07:02, 15 марта 2011
Общество
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Открытое обращение к правительству

Украинский союз промышленников и предпринимателей (УСПП), Украинская аграрная конфедерация (УАК) и Украинская зерновая ассоциация (УЗА) обратились сегодня к правительству Украины с открытым обращением, в котором призывают не допустить монополизации экспорта зерна из Украины.

Текстом данного обращения располагает УНИАН.

В обращении говорится, что принятие проектов законов Украины № 8053 «О внесении изменений в Закон Украины «О государственной поддержке сельского хозяйства Украины» (относительно особенностей осуществления экспорта объектов государственного ценового регулирования) и № 8163 «О внесении изменений в Закон Украины «О зерне и рынке зерна в Украине» (относительно экспорта зерна по внешнеэкономическим договорам (контрактами)» приведет «к монополизации рынков экспорта сельхозпродукции, дискриминации субъектов хозяйствования – ведущих экспортеров, которые являются значительными инвесторами в создание в Украине современной аграрной логистики и переработки, путем навязывания им выполнения несвойственных функций и обязанностей, чего нет в цивилизованной мировой практике».

По мнению экспертов вышеперечисленных организаций, монополизация аграрных рынков, устранение конкуренции при закупках, особенно зерна на внутреннем рынке Украины для его последующего экспорта, приведет к катастрофическим потерям доходов товаропроизводителей и, как следствие, к деградации аграрного сектора экономики Украины.

«УСПП, УАК, УЗА категорически против разрушения рыночных принципов, непрозрачного администрирования управленческих процессов, монополизации в аграрном секторе экономики Украины, которые несет принятие отмеченных законопроектов», – говорится в обращении.

Также отмечается, что постановлением Кабмина №1254 от 13 декабря 2010 года «Некоторые вопросы заключения и регистрации внешнеэкономических контрактов» фактически внедрена монополия государственной Аграрной биржи на осуществление деятельности по заключению и регистрации внешнеэкономических контрактов на основные виды сельхозпродукции.

В обращении указанные ассоциации предлагают Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ «требовать от должностных лиц Украины неуклонного соблюдения в их деятельности положений и требований Программы экономических реформ Украины на 2010-2014 гг. относительно сельского хозяйства, в том числе относительно необходимости объявления от имени государства отказа от административного, силового вмешательства в ценообразование и реализацию, в том числе экспорта, сельскохозяйственной продукции».

Также они просят председателя Верховной Рады Украины Владимира ЛИТВИНА инициировать проведение в апреле 2011 года парламентских слушаний относительно ситуации на рынке зерна и перспектив его развития при широком участии общественных профессиональных организаций АПК, представителей аграрного бизнеса, инвесторов и международных институций.

Кроме того, УСПП, УАК, УЗА просят премьер-министра Украины Николая АЗАРОВА пересмотреть постановление Кабмина №1254 от 13 декабря 2010 г ода «Некоторые вопросы заключения и регистрации внешнеэкономических контрактов», изъяв из него положения, которые установили монополию государственной Аграрной биржи на осуществление деятельности по заключению и регистрации внешнеэкономических контрактов на основные виды сельхозпродукции и относительно предоставления ею права другим товарным биржам осуществлять такую деятельность.

Также авторы обращения просят правительство наладить более тесную обратную связь с парламентскими комитетами для недопущения инициации и принятия вне поля зрения правительства законопроектов, которые противоречат положениям и требованиям Программы экономических реформ Украины на 2010-2014 гг. Президента Украины В.ЯНУКОВИЧА относительно сельского хозяйства и могут нанести значительный экономический ущерб государству.

Кроме того, указанные организации просят возобновить работу при Кабмине Координационного совета по аграрным вопросам при участии общественных организаций сферы АПК.

 

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