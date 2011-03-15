"Газ Украины" перечислил крупнейших должников

На производственном совещании под председательством директора ДК «Газ Украины» Эдуарда ШВИДКОГО при участии руководителей предприятий по газоснабжению и газификации, руководства компании и ее ведущих служб, состоявшемся 11 марта, было выдвинуто требование усилить дисциплину потребления природного газа и расчетов за него разных категорий потребителей.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ДК «Газ Украины» НАК «Нафтогаз Украины».

В сообщении отмечается, что по состоянию на 11 марта т.г. задолженность предприятий коммунальной теплоэнергетики (ТКЭ) за природный газ, потребленный в течение отопительного периода 2010-2011 гг. (с 1 октября 2010 г., без АЭК «Киевэнерго»), составляет 6,2 млрд. грн. (уровень оплаты – 46%).

Наибольшие долги за газ (с 1 октября 2010 г.) накопили предприятия ТКЭ Донецкой (1 млрд. грн.), Днепропетровской (888 млн. грн.), Харьковской (791 млн. грн.), Луганской (351 млн. грн.), Запорожской (325 млн. грн.), Одесской (297 млн. грн.), Киевской (240 млн. грн.), Львовской (235 млн. грн.), Полтавской (201 млн. грн.), Житомирской (144 млн. грн.) областей и АР Крым (254 млн. грн.).

Столичная энергокомпания АЭК «Киевэнерго» задолжала ДК «Газ Украины» за 2010-2011 гг. 1,8 млрд. грн. (оплата в 2011 г. – 46%).

Заместитель директора ДК «Газ Украины» по вопросам газоснабжения Сергей СЛЕПКАНЬ обратил внимание руководителей предприятий по газоснабжению и газификации на необходимость обеспечения стопроцентных расчетов за потребленный населением газ.

Предприятия по газоснабжению и газификации с начала 2011 г. оплатили компании менее половины (48%) стоимости потребленного населением природного газа. Это обусловливается, кроме других причин, нарушением ними порядка расчетов, установленного в соответствии с требованиями постановления Кабинета министров Украины от 26.03.2008 г. №247. В частности, уровень расчетов «Днепрогаз» - 5%, «Киево-Святошинского УЕГГ» - 6%, «Тернопольгоргаз» - 7%, «Мелитопольгаз» - 11%, «Лубныгаз» - 20%, «Одессагаз» - 23%, «Кременчуггаз» - 27%. В связи с такой ситуацией ДК «Газ Украины» инициирует проверки НКРЭ ряда предприятий-должников.

При этом было отмечено, что бытовые потребители в целом добросовестно оплачивают стоимость коммунальных услуг, в т.ч. стоимость тепловой энергии, а также потребленного природного газа. Однако оплаченные денежные средства не поступают в полном объеме в ДК «Газ Украины».

Директор ДК «Газ Украины» Э.ШВИДКИЙ обратил внимание руководителей предприятий по газоснабжению и газификации на необходимость приведения потребления природного газа предприятиями ТКЭ в соответствие с выделенными им плановыми объемами газа. В случае неудовлетворительных расчетов теплопроизводителей с компанией, руководители предприятий по газоснабжению и газификации должны ограничивать потребление природного газа предприятиями ТКЭ-должниками.

Специалисты ДК «Газ Украины» выедут в регионы для предоставления необходимой помощи по ограничению газоснабжения предприятий ТКЭ-должников, отметил Е.ШВИДКИЙ.

Директор ДК «Газ Украины» также обратил внимание руководителей предприятий по газоснабжению и газификации на необходимость установления современных приборов учета природного газа у бытовых потребителей.

Отдельное внимание уделялось необходимости внедрения мероприятий по предупреждению случаев бытового травматизма, вызванного нарушением правил пользования газовыми приборами и газом в быту.

Справка УНИАН. Согласно положениям статьи 13 Закона Украины «О теплоснабжении», ответственность за теплоснабжение возложена на органы местного самоуправления.

В соответствии с требованиями Закона Украины от 08.07.2010 г. №2467-VI «О принципах функционирования рынка природного газа» и постановления Кабинета министров Украины от 27.12.2001 г. №1729, импортированный природный газ реализуется в Украине лишь при условии стопроцентной оплаты потребителями использованного природного газа.