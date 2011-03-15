Дело запорожской рейдерской группы передали в суд

Прокуратура Запорожской области направила в суд уголовное дело преступной организации рейдеров, которые завладели имуществом предприятий на сумму свыше 36 млн. грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Запорожской области, 7 участникам преступной организации инкриминируется совершение с помощью незаконных решений третейского суда осуществление рейдерских захватов государственного предприятия "Запорожский авторемонтный завод", ОАО "Мелитопольский пивоваренный завод" и ряда других крупных предприятий с целью незаконного завладения принадлежащими им объектами недвижимости.

Так же в ходе следствия, проводившегося следственным управлением ГУМВД Украины в Запорожской области, установлено, что на протяжении 2008-2009 годов члены данной организации рейдеров, путем использования подконтрольных их организатору судей третейского суда и предприятий на основании незаконных судебных решений пытались мошенническим путем завладеть денежными средствами банков "УкрСиббанк", "Кредитпромбанк", "МетаБанк".

"Поводами для обращения соучастников в суд от имени соответствующих субъектов предпринимательства стали якобы причиненные им убытки по надуманным основаниям - не разъяснение банками тарифов на обслуживание открытых счетов, в действительности не имело места. Благодаря принятым органами милиции и прокуратуры мерам не допущено нанесение ущерба на сумму более 16 миллионов гривен, поскольку преступные действия соучастников не были доведены до конца результате пресечения правоохранительными органами области", - рассказали в пресс-службе прокуратуры.

На сегодняшний день действия членов организации рейдеров квалифицированы, как совершение преступлений, предусмотренных ч.1 ст.255, ч.4 ст.190, ч.5 ст.191, ч.2 ст.205, ч.3 ст.209, ч.2, 3 ст.358, ч.2 ст.366 Уголовного кодекса Украины - "Создание преступной организации", "Мошенничество в особо крупных размерах", "Фиктивное предпринимательство", "Легализация средств, полученных преступным путем", "Подделка документов, печатей и бланков и использование заведомо поддельных документов", а так же "Служебный подлог".

"Причиненный данными преступлениями ущерб составил более 36 миллионов гривен, в целях возмещения которого изъято и арестовано имущество рейдеров на сумму свыше 36 миллионов гривен", - сообщили в прокуратуре.