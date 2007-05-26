СБУ в Киеве задержало гражданина с арсеналом оружия

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Департамента защиты национальной государственности Службы безопасности Украины совместно с УБОП ГУ МВСУ в г. Киеве задержан гражданин Украины, у которого изъято большое количество огнестрельного оружия, в т.ч. иностранного производства.

Как сообщили УНИАН в прес-центре СБУ, среди изъятого: 20 карабинов, 8 пистолетов, 5 пистолетов-пулеметов, 3 винтовки, 20 кг взрывоопасных веществ, около 20 тысяч патронов и 10 устройств для бесшумной стрельбы.

В рамках возбужденного уголовного дела совместные оперативно-следственные действия продолжаются.