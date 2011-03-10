Прокуратура возбудила уголовное дело о перебоях с хлебом на Луганщине

Прокуратура возбудила уголовное дело по факту недостатка хлеба в Луганской области в начале марта.

Об этом УНИАН сообщили в отделе связей со средствами массовой информации Генеральной прокуратуры Украины.

Как отмечается в сообщении, руководство общества «Каравай» обвиняется в безосновательной остановке Свердловского хлебокомбината 5-6 марта. В связи с этим два города области – Ровеньки и Свердловск - не получили хлеба, и их жители были лишены возможности его купить.

"Производство хлеба удалось возобновить только 8 марта после вмешательства областной прокуратуры. Это сняло недовольство горожан”, - говорится в сообщении.

По данным ГПУ, руководители общества «Каравай» объясняют остановку Свердловского хлебокомбината якобы нехваткой муки.

Вместе с тем в Генпрокуратуре отметили, что хлебокомбинат «Каравай» ежесуточно выпекает свыше 100 тонн так называемого «социального» хлеба. За это он должен был своевременно получать дешевую муку, возмещение процентов по кредитам и другие льготы.

Как отмечается в сообщении, прокуратура по материалам уголовного дела сейчас расследует, кто конкретно из должностных лиц виноват в отсутствии хлеба в Луганской области.

Как сообщал УНИАН, недавно председатель Луганской областной госадминистрации Владимир ПРИСТЮК заявлял, что в области нет проблем ни с мукой, ни с выпечкой хлеба. Ситуацию с обеспечением населения хлебом лично контролирует руководитель Луганской области.