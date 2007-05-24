Депутаты оставили сессионный зал и направились к Генпрокуратуре
21:17, 24 мая 2007Общество
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Какие-то люди пытаются захватить её помещение
Народные депутаты Украины покинули сессионный зал Верховной Рады и направились к Генеральной прокуратуре Украины.
Об этом в интервью УНИАН сообщил народный депутат Олег АНТИПОВ.
По его словам, поступила информация, что какие-то люди пытаются захватить помещение ГПУ.
Он отметил, что в связи с этим народные депутаты и отправляются туда.
На вопрос, будет ли сегодня сессионное заседание, депутат ответил: «его никто не отменял».
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