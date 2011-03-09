Летом на Андреевском спуске состоится «Открытая Ночь - Дубль 15»

В ночь с 24 на 25 июня на Андреевском спуске в Киеве состоится кинофестиваль «Открытая Ночь - Дубль 15».

Как сообщаются на сайте кинофестиваля, по традиции, общая программа будет состоять из двух частей – конкурсной и внеконкурсной. Длительность общей кинопрограммы – шесть часов. Все фильмы общей кинопрограммы будут принимать участие в Конкурсе зрительских симпатий.

Конкурсную часть общей кинопрограммы, как всегда, будет оценивать жюри на отдельном заседании с объявлением результатов своей работы на рассвете. Продолжительность конкурсной части кинопрограммы – три часа.

«Открыта Ночь» также будет собирать короткометражные сценарии. Победители сценарного конкурса в этом году будут объявлены на открытии фестиваля.

«Открыта Ночь – дубль 15» имеет предварительную договоренность о трансляции конкурсной части кинопрограммы на телеканале ICTV одновременно с просмотром фильмов на фестивальной площадке.

В то же время в пресс-релизе отмечается, что на протяжении 15 лет существования вопрос относительно финансирования фестиваля не улучшается. Так же как и организаторы других фестивалей, они вынуждены искать альтернативные источники. На сегодняшний день оргкомитет рассматривает варианты самофинансирования, продажи билетов на фестиваль, коммерческого распространения фестивальных программ на других площадках, учитывая финансовые интересы авторов фильмов.

Кроме других проектов, оргкомитет предлагает общественности проект воссоздания фестиваля на альтернативных площадках одновременно с работой фестиваля на Андреевском спуске. Первым на это приглашение отозвался «Музей Идей» (г. Львов), где уже пятый год проиходит кинофестиваль «КиноЛев».

*** Цель фестиваля “Открыта ночь” – поддержать современное профессиональное, студенческое и независимое кино отечественного производителя, которое зритель без дополнительной аргументации и специальной информации может определить как украинское.