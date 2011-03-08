Louis Vuitton займется ювелирными изделиями, часами и парфюмерией

Крупнейшая мировая группа компаний по производству товаров категории люкс, французская Louis Vuitton Moet Hennessy приобрела известную итальянскую компанию Bulgari, специализирующуюся на производстве ювелирных изделий, часов и парфюмерии.

Сделка осуществляется в виде обмена акциями. LVMH получила 51% акций в капитале Bulgari, а итальянская компания – 3,5% акций французской группы. Операция проведена с учетом общей стоимости Bulgari, которая составляет 3,7 млрд. евро, сообщает ИТАР-ТАСС.

LVMH после приобретения Bulgari значительно укрепит свои позиции на рынке ювелирных изделий и часов. Как отмечают специалисты, Bulgari позволит LVMH стать подлинным конкурентом группе Richemont, в которую входит знаменитая компания Cartier.