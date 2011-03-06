Львовские таможенники задержали контрабанду на миллион

Во Львовской области таможенники предотвратили контрабанду бытовой техники на 1 млн. долл.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной таможенной службы Украины, в частности, в пятницу, 4 марта, сотрудники таможенного поста «Рава-Русская» задержали автомобиль с контрабандой, который следовал в Черновцы.

При задержании перевозчиком не были предоставлены разрешительные документы на груз - бытовую технику, а представитель фирмы заказчика контрабандного товара скрылся, не дав никаких пояснений.

Представители таможни трое суток держали "под арестом" брошенный автомобиль, поскольку по закону не имеют права досмотра без представителя перевозчика. В воскресенье представитель нашелся, контрабандный груз – задержан, отметили в пресс-службе.

Таким образом, подчеркивается в сообщении, благодаря действиям львовских таможенников контрабандистам не удалось провезти нелегальный груз на сумму 1 млн. долл.