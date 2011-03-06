На завтра Украине обещают 0-5° мороза

Завтра, 7 марта, в Украине сохранится переменная облачность, без существенных осадков.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, лишь в Карпатах и на Прикарпатье ожидается небольшой снег, мокрый снег.

На дорогах Украины, кроме юга, местами гололедица. Ветер преимущественно северный, 7-12 м/с, в южной части местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью будет составлять 5-10° мороза, в Крыму 1-6° мороза; днем 0-5° мороза, в южной части и на Закарпатье от 2° мороза до 3° тепла; в Карпатах ночью 9-14° мороза, днем 6-11° мороза.

В Киеве и Киевской области завтра без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер северный, 7-12 м/с.

Температура ночью по области 5-10°, днем 0-5° мороза; в Киеве ночью 6-8°, днем 0-2° мороза.