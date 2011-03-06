Николаев выиграли конкурс на проведение Дня Европы-2011

Николаев стал победителем открытого конкурса среди городов Украины на совместную организацию и проведение Дня Европы в 2011 году.

Об этом сообщили УНИАН в отделе прессы и информации Представительства ЕС в Украине.

По предварительным данным, празднование Дня Европы в Николаеве состоится 14 мая. Для этого совместно с местными органами власти, общественными организациями и учебными заведениями разрабатывается детальный план мероприятий ко Дню Европы.

В целом в конкурсе на проведение Дня Европы приняли участие 29 городов Украины. Проекты оценивали четыре европейских эксперта независимо друг от друга.

Второе и третье места заняли Сумы и Лубны, которые во время празднования Дня Европы посетят послы государств ЕС.