В 18.00 Ющенко даст пресс-конференцию
17:14, 24 мая 2007Общество
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Предполагается прямая трансляция на НТКУ и «5 канале»
Сегодня о 18.00 в Секретариате Президента Украины (ул. Банковая, 11) состоится пресс-конференция главы государства Виктора ЮЩЕНКО о политической ситуации в стране.
Как сообщает пресс-служба Президента, предполагается прямая трансляция на НТКУ и «5 канале».
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Пресс-конференция начнется сразу по окончании совещания Президента Украины с руководителями силовых структур, поэтому возможна задержка на несколько минут, отмечает пресс-служба главы государства.
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