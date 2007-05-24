В 18.00 Ющенко даст пресс-конференцию

Сегодня о 18.00 в Секретариате Президента Украины (ул. Банковая, 11) состоится пресс-конференция главы государства Виктора ЮЩЕНКО о политической ситуации в стране.

Как сообщает пресс-служба Президента, предполагается прямая трансляция на НТКУ и «5 канале».

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Пресс-конференция начнется сразу по окончании совещания Президента Украины с руководителями силовых структур, поэтому возможна задержка на несколько минут, отмечает пресс-служба главы государства.