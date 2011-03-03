Азаров запретил закрывать школы «по чьему-то желанию»

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ запретил закрывать школы.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина.

Премьер-министр считает, что категорически нельзя закрывать ни одну школу, пока не решен вопрос с подвозом детей к другим учебным заведениям школьным автобусом и трудоустройством учителей школ, которые закрываются.

В то же время, учитывая то, что решения о закрытии школ принимают местные органы власти, которые за средства своих бюджетов содержат эти школы, глава правительства поручил министру образования и науки Дмитрию ТАБАЧНИКУ не допустить закрытия ни одной школы, если не выполнены указанные условия.

«Понятно, что просто так, по чьему-то желанию мы школы не закрываем”, - подчеркнул Н.АЗАРОВ.

По его словам, основания должны быть абсолютно объективные, и родители с учителями должны их понять. «Но в каждом случае, когда, безусловно, целесообразно закрыть школу из-за недостаточного количества учеников и невозможности обеспечить качественный учебный процесс, министр лично будет отвечать, чтобы у детей был школьный автобус, а учителя трудоустроены. Без этого я запрещаю закрывать школу», - считает премьер.

В правительстве напоминают, что в этом году за средства государственного и местного бюджетов, из других источников предусмотрено приобрести около 550 школьных автобусов.

Как сообщал УНИАН, вчера, 2 марта, Д.ТАБАЧНИК выступил с инициативой закрытия школ, где учится менее 40 учеников.