Кабмин выделил 2 млн. на захоронения жертв войны и репрессий

Кабинет министров выделил 2 млн. грн. на реализацию программы по поиску и благоустройству захоронений жертв войны и политических репрессий.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Сегодня правительство утвердило порядок использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для поиска и благоустройства таких захоронений.

Средства планируется направить на финансирование мероприятий по ведению учета, поиска, благоустройства, сохранения и содержания расположенных в Украине и за ее пределами захоронений жертв войн, депортаций и политических репрессий, а также на выполнение международных договоров Украины о сохранении мест военных захоронений и увековечения памяти жертв.