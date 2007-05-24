Государственной охраной будет руководить Гелетей

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО назначил Валерия ГЕЛЕТЕЯ начальником Управления государственной охраны Украины.

Текст соответствующего указа главы государства от 24 мая размещен на официальном сайте Президента.

Другим указом В.ЮЩЕНКО отменил свой указ от 23 мая 2007 года “О назначении Петра ОПАНАСЕНКО начальником Управления государственной охраны Украины».

Справка УНИАН. В.ГЕЛЕТЕЙ (1967 года рождения) с октября 2006 года возглавлял Главную службу по вопросам деятельности правоохранительных органов Секретариата Президента.

До назначения в Секретариат Президента занимал должность первого заместителя начальника ГУМВД в Киеве - начальника Управления по вопросам борьбы с организованной преступностью.