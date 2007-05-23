Старые сети, которые десятки лет никто не менял, не выдерживают нагрузки

Вскоре в Киеве будут проводить плановую замену электросетей. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на АК "Киевэнерго".

По словам председателя правления компании Бориса ЯЩЕНКО, на эти потребности в нынешнем году предусмотрено 53 миллиона гривень, из них 5 млн. уже освоено.

В сообщении отмечается, что старые сети, которые десятки лет никто не менял, сегодня не выдерживают нагрузки и нуждаются в капитальном ремонте, а не ситуативном локальном реагировании. Как пример – обесточивание центральных улиц города 22 мая. Около 15.00 произошло повреждение электрической кабельной линии 35 кВ подстанции «Октябрьская-Телецентр-Львовская» с последующим полным отключением релейной защитой ПС 35/10 кВ «Львовская».

В связи с этим было аварийно прекращено электроснабжение 59 домов улиц Артема, Обсерваторной, Коцюбинского, Сичевых стрельцов, Воровского, Кудрявской.

По словам Б.ЯЩЕНКО, обесточены были лишь жилые дома. Во все учреждения, в том числе дипломатические миссии и больницы, электроэнергию подавали автономно.

По состоянию на 21.10 повреждение было ликвидировано, во всех обесточенных домах возобновлено питание.