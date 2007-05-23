Результаты контроля могут быть угрожающими для судоходных компаний

Главная государственная инспекция Украины по безопасности судоходства (Госфлотинспекция) по согласованию с Департаментом морского и речного транспорта Министерства транспорта и связи Украины с 1 июня т.г. намерена активизировать свою деятельность по контролю за соблюдением лицензионных условий судоходными компаниями.

Об этом сегодня в ходе совещания-семинара по проблеме аварийности на судах сообщил заместитель начальника Госфлотинспекции Анатолий ШЕМЕЛИН.

Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, «результаты этого контроля могут оказаться угрожающими для судоходных компаний». Он также отметил, что на сегодня необходимо взять под жесткий контроль соблюдение лицензионных условий и добиться их выполнения. По его данным, практика аннулирования лицензий в Украине на сегодня не распространена.

По данным представителя Госдепартамента морского и речного транспорта Николая СЕВЕРИНА, в течение последних пяти лет не было проверок соблюдения лицензий по предоставлению услуг по перевозке пассажиров и багажа судоходными компаниями. «В прошлом году мы впервые осенью проверили несколько предприятий в Киеве. И мы ужаснулись: у компаний, которые флагманы, технически плавсредства не совсем отвечали требованиям, а в документах полное безобразие творилось… В этом году мы проверили уже 5 компаний на юге и будем дальше проверять», - сказал он.

Н.СЕВЕРИН подчеркнул, что на сегодня главным является охрана человеческой жизни. «И если мы будем замечать грубые нарушения в вопросах охраны человеческих жизней на любом виде плавсредств, мы будем принимать самые решительные меры по отзыву лицензии», - заявил он.

По данным начальника Госфлотинспекции Александра ЩИПЦОВА, наиболее частыми инцидентами на водном транспорте являются инциденты на маломерных судах при перевозке пассажиров, количество которых превышает допустимые нормы. На больших же судах главным нарушением инструкции является несоблюдение норм и времени несения вахты и пр., что приводит к переутомляемости экипажа и может привести к аварийным ситуациям. В то же время он не назвал количества аварийных инцидентов за этот год и за прошлый. По словам начальника инспекции, количество таких происшествий не растет и не падает, находится на стабильном уровне. «Несмотря на то, что абсолютной безопасности нет, мы должны минимизировать аварийные происшествия», - сказал он.

Справка УНИАН. На сегодня в Украине 680 лицензиатов по предоставлению услуг по перевозке пассажиров и багажа речным и морским транспортом, из них 185 - зарегистрированы в АР Крым. При этом более 520 лицензиатов - компании, предоставляющие услуги на маломерных судах. 71% лицензиатов - физические лица, 29% - юридические.