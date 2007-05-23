Назначение Турчинова согласовано с Януковичем

Политолог Вадим КАРАСЕВ считает, что назначение Александра ТУРЧИНОВА на должность первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны согласовано с премьер-министром Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ.

«Это назначение проговаривалось на переговорах Президента и премьер-министра», - сказал В.КАРАСЕВ корреспонденту УНИАН.

По его мнению, несмотря на то, что многие политики и эксперты расценивают это назначение как усиление позиций Президента, это является «шагом назад от силового сценария».

По мнению политолога, БЮТ ограничивал действия Виктора ЮЩЕНКО, и это назначение развязывает ему руки для принятия решения о дате досрочных выборов, с учетом переговоров с В.ЯНУКОВИЧЕМ.

Кроме этого, В.КАРАСЕВ отметил, что А.ТУРЧИНОВ знаком со сферой безопасности, и его назначение важно с точки зрения обеспечения досрочных выборов.