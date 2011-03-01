Автоперевозчики получили от губернатора последнее предупреждение

Ровенская облгосадминистрация предупредила автоперевозчиков региона о недопустимости нарушения законодательства о перевозках льготных категорий пассажиров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель ОГА Василий БЕРТАШ на брифинге.

По его поручению уже на этой неделе руководители профильных управлений ОГА встретятся с перевозчиками и проведут предупредительные беседы. Если и после этого жалобы не прекратятся, то власть будет искать других, более добросовестных перевозчиков, отметил В.БЕРТАШ.

По данным пресс-службы ОГА, от начала 2011 года на "горячую" телефонную линию, которая действует при облгосадминистрации, поступило более 100 обращений о том, что некоторые водители пренебрегают нормами закона и отказываются перевозить детей из многодетных семей бесплатно. Больше всего жалоб поступило из Дубенского, Рокитновского и Березновского районов.

В ОГА отмечают, что такими действиями автоперевозчики нарушают положения законодательства, которые вступили в силу с 1 января 2010 г., а также пренебрегают условиями договора на перевозку: в одном из пунктов этого документа оговорена перевозка льготных категорий населения бесплатно.

Сейчас на Ровенщине право на льготную перевозку имеют 315 тыс. 400 человек. Из них 72 тыс. 100 - дети из многодетных семей.

В прошлом году на возмещение перевозчикам расходов за льготный проезд граждан на сессии облсовета была утверждена сумма в размере почти 22 млн гривен. Они получили субвенцию из госбюджета почти 20 млн гривен. Эта сумма была распределена по районам.

На аналогичное возмещение в 2011 году на сессии облсовета было утверждено 22 млн 907 тыс. грн.