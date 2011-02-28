ЕБРР, МВФ и ВБ просят Азарова еще раз хорошо подумать

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), Международный валютный фонд (МВФ) и Всемирный банк (ВБ) просят правительство Украины еще раз проанализировать возможные негативные последствия в результате принятия законопроекта № 8053 «О внесении изменений в Закон Украины «О государственной поддержке сельского хозяйства Украины».

Об этом говорится в письме представительств ЕБРР, МВФ и ВБ в Украине от 23 февраля в адрес премьер-министра Украины Николая АЗАРОВА, текстом которого располагает УНИАН.

«Мы считаем, что этот законопроект, в случае его принятия, создаст государственную монополию на экспорт зерна и приведет к фактическому устранению частных зернотрейдеров с рынка», — говорится в письме.

Представители международных финансовых организаций подчеркивают, что этот законопроект «посылает негативный сигнал» инвесторам, которые рассматривают возможность долгосрочных инвестиций в производство и переработку зерновых.

В письме подчеркивается, что иностранные зернотрейдеры уже приостанавливают работу в Украине, а некоторые из них рассматривают возможность ухода с украинского рынка.

Как сообщал УНИАН, Американская торговая палата (АТП) в Украине считает, что принятие изменений в Закон «О государственной поддержке сельского хозяйства Украины», предложенных законопроектом № 8053, может привести к экономической изоляции Украины.