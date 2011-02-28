За имитацию секса под ВР блоггера отправили в исправительную колонию

Журналист и блоггер Александр Володарский, осужденный за хулиганство (перфоманс с имитацией полового акта под стенами Верховной Рады), 1 марта отправляется отбывать наказание в исправительном заведении № 132 в поселке Коцюбинском под Киевом. Об этом он сообщил в своем блоге.

Напомним, Александра Володарского задержали 2 ноября 2009 года. В этот день он вместе с партнершей устроил перформанс под стенами Верховной рады. В рамках акции участники имитировали половой акт. Таким образом господин Володарский, по его словам, пытался «привлечь внимание общества к нетерпимому состоянию массовых нарушений прав человека в Украине, которые имеют место как в результате позорного законодательства, так и благодаря бездарной и непрофессиональной работе Национальной экспертной комиссии по вопросам общественной морали». На время следствия его полтора месяца удерживали в СИЗО.

Как рассказал господин Володарский в комментарии Телекритике, в сентябре 2010 года суд признал его виновным в хулиганстве, совершенном группой лиц (ст. 296 ч. 2 Уголовного кодекса Украины) и принял решение об ограничении воли сроком на один год, зачтя и срок пребывания в СИЗО. Однако приговор в силу не вступил, поскольку были поданы апелляции. Обвинение подавало апелляционную жалобу с просьбой определить наказание в виде трех лет лишения свободы, а защита апеллировала об оправдании. В конце декабря 2010 года апелляционный суд отказал в удовлетворении апелляционных жалоб.

После этого, по словам Александра Владетельного, он ожидал сообщения из криминально-исполнительской службы. Через два месяца после вынесения приговора, служба связалась с ним и сообщила о том, что он будет отбывать наказание в исправительном заведении в Коцюбинском под Киевом.

«Администрация колонии, если решит, что я не опасен для общества и заслуживаю доверия, может позволить мне выезжать за пределы колонии и даже жить в Киеве или снимать жилье в пределах Коцюбинского. От администрации также зависит, позволят ли мне остаться на старой работе», - рассказал господин Володарский.

Александр Володарский уже подал кассационную жалобу на решение судов предыдущих инстанций. По его словам, ее должны рассмотреть в марте. «Если кассация не пройдет, мы будем подаваться в Европейский суд по правам человека», - отметил он.

По мнению юриста Института массовой информации Романа Головенко, Александру Володарскому могли дать больший срок: «За публичное совокупление у нас сажают (даже до 4-х лет тюрьмы, а не ограничения воли), в частности, это приводится в качестве примера группового хулиганства в комментарии в Уголовном кодекс и, на мой взгляд, нет большой разницы - была то имитация или все было на самом деле».

По словам юриста, то, что господин Володарский сообщил об акции протеста предварительно, не имеет большого значения. Потому что об акции протеста сообщают, чтобы местная власть могла принять меры, чтобы акция не мешала другим гражданам. «Запрет хулиганского нарушения моральных норм в данном случае имеет другую природу. Имитация полового акта происходила в центре города возле парка, где обычно гуляют мамы с детьми. Как по мне, то в этом случае законодательство налагает определенные "табу" именно с целью защиты нормального развития детей, а не моральных вкусов прохожих», - отметил он.

Следовательно, господин Головенко сомневается, что величина наказания была бы другой, даже если бы дело рассматривал суд в какой-то из европейских стран.

Телекритика напоминает, что после выхода из следственного изолятора блоггер и журналист обращался с открытым письмом к президенту Украины Виктору Януковичу, где приводил факты нарушения прав задержанных в СИЗО.