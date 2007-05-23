В начале следующей недели жара спадет на 2-4°

До конца недели в Украине сохранится знойная, преимущественно сухая погода.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, завтра в Украине сохранится знойная преимущественно сухая погода, только в западных областях и на крайнем юге страны местами кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный с переходом на северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 16-21°, днем 29-34°, в западных областях и на побережье морей 23-28°; в Карпатах ночью 10-15°, днем 15-20°. В Закарпатье: ночью преимущественно без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Температура ночью 16-21°, днем 25-30° (в горах ночью 10-15°, днем 15-20°).

25-26 мая в Украине сохранится знойная, преимущественно сухая погода, только 25 мая в Крыму и Карпатах, 26 мая в южной и западной части страны отдельные грозовые дожди. Температура в западных и северных областях ночью 14-19°, днем 27-32°; на остальной территории ночью 17-22°, днем 30-34°, на побережье морей 24-29°. Ветер юго-восточный с переходом на северо-восточный, 5-10 м/с. В Закарпатье: ночью без осадков, днем отдельные грозовые дожди; температура ночью 14-19°, днем 26-31° (в горах ночью 9-14°, днем 17-22°).

27 мая в западной половине, а 28 мая в Украине отдельные грозовые дожди. Температура 27 мая существенно не изменится, 28 мая днем жара спадет на 2-4°.

В Закарпатье местами пройдет кратковременный дождь, гроза; температура ночью 13-19°, днем 24-28° (в горах ночью 8-13°, днем 14-19°).

В Киеве и области 24 мая переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный с переходом на северо-восточный, 5-10 м/с. Температура в Киеве ночью 18-20°, днем около 30°; по области ночью 16-21°, днем 29-34°.

25-26 мая - небольшая облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный и восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 14-19°, днем 27-32°.

27-28 мая в столице и регионе пройдут отдельные грозовые дожди. Температура 27 мая существенно не изменится, 28 мая днем жара спадет на 2-4°.