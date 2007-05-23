Для Тимошенко Конституционного суда не существует

Блок Юлии Тимошенко заявляет, что решение Конституционного Суда Украины является нелегитимным и требует от Генеральной прокуратуры дать оценку действиям судей КС.

Об этом говорится в заявлении БЮТ, переданном УНИАН.

БЮТ отмечает, что сегодня “несуществующий” Конституционный Суд “запретил Президенту Украины назначить и освобождать от должностей председателей судов и их заместителей”.

Блок Юлии Тимошенко напоминает, что “судьи Конституционного суда СТАНИК, ПШЕНИЧНЫЙ, ИВАЩЕНКО были освобождены от своих должностей Президентом Украины за нарушение присяги судьи, а также после того, как украинское общество, международная общественность узнали, что КС превратился в гнездо коррупции, взяточничества и принятия заказных решений”.

Ввиду вышеприведенного, БЮТ заявляет, что Конституционного Суда в Украине на сегодня не существует, а решения “судей-самозванцев незаконны и нелегитимны”. По мнению членов БЮТ, “эти постановления КС могут использоваться Партией регионов и ее сателлитами по коалиции для торжественного и возвышенного провозглашения на площадях или в здании сессионного зала ВР, но не имеют никакой юридической силы”.

Блок Юлии Тимошенко обращается к Генеральной прокуратуре Украины с требованием дать оценку деятельности “экс-судьям Конституционного Суда, которые встали на путь эскалации политического конфликта и правового обслуживания силового варианта разрешения политического кризиса в Украине”.

Как сообщал УНИАН, Конституционный Суд признал неконституционным назначение Президентом председателей судов и их заместителей.

Сегодня, 23 мая, КС обнародовал принятое 16 мая решение по делу согласно конституционному представлению Высшего совета юстиции об официальном толковании положения части пятой статьи 20 Закона Украины "О судоустройстве Украины" (дело об освобождении судьи от административной должности).