КС запретил Ющенко назначать и увольнять судей

Конституционный Суд Украины признал неконституционным назначение Президентом председателей судов и их заместителей.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Конституционного Суда Украины, сегодня Конституционный Суд обнародовал принятое 16 мая этого года Решение по делу по конституционному представлению Высшего совета юстиции об официальном толковании положения части пятой статьи 20 Закона Украины "О судоустройстве Украины" (дело об освобождении судьи от административной должности).

Субъект права на конституционное представление – Высший совет юстиции – обратился в Конституционный Суд Украины с ходатайством дать официальное толкование положения части пятой статьи 20 Закона Украины "О судоустройстве Украины" (далее – Закон) “судья может быть освобожден от административной должности (кроме административных должностей в Верховном Суде Украины) в порядке, определенном этой статьей, также по инициативе Высшего совета юстиции”.

Необходимость в официальном толковании, как отмечается в конституционном представлении, возникла в связи с разным пониманием и применением положения Закона о порядке инициации Высшим советом юстиции вопроса об освобождении судей от административных должностей.

Анализируя часть пятую статьи 20 Закона на предмет официального толкования, Конституционный Суд Украины выявил признаки несоответствия Конституции Украины ее положения о предоставлении Президенту Украины полномочий назначать и освобождать председателей, заместителей председателей судов.

КС считает, что предоставление Президенту Украины частью пятой статьи 20 Закона полномочий назначать судью на должность председателя, заместителя председателя суда, а также освобождать его от этой должности противоречит статье 106 Конституции Украины, то есть это положение Закона является неконституционным.

КС считает, что вопрос о назначении на должность председателя, заместителя председателя суда и освобождения его от этой должности (кроме административных должностей в Верховном Суде Украины) должны быть урегулированы в законодательном порядке.

Заслушав судью-докладчика, объяснение представителей сторон и исследовав материалы дела, Конституционный Суд Украины решил:

1. Признать не соответствующими Конституции Украины (неконституционным), положения части пятой статьи 20 Закона Украины "О судоустройстве Украины", в соответствии с которым председатель суда, заместитель председателя суда назначаются на должность и освобождаются от должности Президентом Украины.

2. Положение части пятой статьи 20 Закона Украины "О судоустройстве Украины", признано неконституционным, теряет действие со дня принятия Конституционным Судом Украины этого Решения.

3. Рекомендовать Верховной Раде Украины безотлагательно в законодательном порядке урегулировать вопрос о назначении судьи на должность председателя суда, заместителя председателя суда и освобождения его от этой должности.

4. Решение Конституционного Суда Украины является обязательным к исполнению на территории Украины, окончательным и не может быть обжаловано.