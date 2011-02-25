Нафтогаз вложит деньги в производство труб

Кабинет Министров Украины разрешил НАК "Нафтогаз Украины" заключить договор о совместной деятельности (СД) с ООО "Интерпайп Украина" (Днепропетровск) для создания и эксплуатации производственной базы по проведению сервисных операций при производстве высокотехнологичных нефтегазопроводных, обсадных бесшовных труб и муфт.

Соответствующее решение закреплено правительственным распоряжением №137-р от 23 февраля 2011 года.

Согласно документу, мощность производства в рамках совместной деятельности составит до 300 тыс. тонн в год.

При этом документом закреплено, что вклад "Нафтогаза" в рамках договора и, соответственно, его доля в произведенной продукции и доходах должна составлять не менее 75%. Вклад НАКа будет осуществлен денежными средствами.

В свою очередь, «Интерпайп» должен вложить средства, имущественные права, технологии и оборудование, которые необходимы для проведения сервисных операций в процессе производства трубной продукции.

Правительство также поручило Министерству энергетики и угольной промышленности определить сумму денежного взноса НАКа в совместную деятельность и предусмотреть это в финансовом плане компании на 2011 год.

Справка УНИАН. «Интерпайп» – крупная международная компания. Продукция "Интерпайпа" поставляется в более чем 80 стран мира через сеть торговых офисов, размещенных в Украине, России, Казахстане, Европе, США и на Ближнем Востоке.

НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.