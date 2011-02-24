Эвакуированные из Ливии украинцы прибыли на родину

Самолет Министерства обороны Ил-76 с эвакуируемыми из Ливии гражданами Украины прибыл в аэропорт Борисполя.

Как передают «Подробности», по уточненным данным, на борту самолета, вылетевшего из аэропорта города Триполи (Ливия), находились 163 пассажира, среди которых 138 граждан Украины и 5 граждан России.

Как сообщал ранее пресс-секретарь МИД Украины Александр ДИКУСАРОВ, на борту среди пассажиров 38 детей и 47 женщин. Кроме того, в самолете находятся 2 гражданина Словакии, 11 – Польши, 1 Румынии, 4 – Казахстана, 1 – Венгрии, 4 Чехии, 10 – Азербайджана.

Изначально самолет должен был вылететь из Триполи в промежутке между 13.00 и 14.00, а прибыть в Киев около 17.00, однако рейс из ливийской столицы откладывался несколько раз. Как сообщили в МИДе, наши сограждане не могли добраться до аэропорта, поэтому лайнер ждал.

По данным на 21 февраля, около 170 граждан Украины, которые живут в Ливии, заявили о желании выехать из страны. По неофициальным данным, в Ливии может находиться от 2,5 до 3 тыс. украинцев.

Еще 23 украинца ранее были доставлены в Москву из Ливии на двух самолетах Министерства чрезвычайных ситуаций Российской Федерации.

Как сообщалось, с 15 февраля в Ливии продолжаются акции с требованием смены правящего режима. По данным международных правозащитных организаций, число погибших при подавлении беспорядков превысило 600 человек, число раненых - около 4 тыс.