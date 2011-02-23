Пятиклассница умерла на уроке

12:24, 23 февраля 2011
Общество
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Трагедия в Полтаве

В Полтаве в школе №7 на уроке умерла ученица 5-го класса.

Как сообщили УНИАН в учебном учреждении, девочка внезапно почувствовала себя плохо, потеряла сознание и скончалась.

Врачи скорой помощи провели ряд реанимационных мероприятий, однако позже констатировали смерть ребенка.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Предварительная причина смерти школьницы - болезнь сердца.

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