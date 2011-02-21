СБУ задержала двух должностных лиц Соломенской РГА
Сумма взятки не разглашается
В Киеве сотрудники СБУ задержали двух должностных лиц Соломенской районной госадминистрации за получение взятки.
Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, деньги (сумма не называется) должностные лица требовали от коммерческих предприятий.
В СБУ отметили, что начальник Управления ЖКХ Соломенской РГА был задержан в служебном кабинете во время получения взятки, а через несколько часов в международном аэропорту «Борисполь» - заместитель председателя Соломенской РГА.
По материалам СБУ органами прокуратуры в отношении обоих должностных лиц возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.368 (получение взятки) Уголовного кодекса Украины.
Сегодня Голосеевский районный суд Киева избрал в отношении обоих задержанных меру пресечения - содержание под стражей сроком на 2 месяца.