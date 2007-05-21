У судьи КС СБУ насчитала больше 30 объектов недвижимости

Исполняющий обязанности председателя Службы безопасности Украины Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО утверждает, что возглавляемое им ведомство уже установило свыше 30 объектов недвижимости, которые были переданы одному из судей Конституционного Суда.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.НАЛИВАЙЧЕНКО сообщил сегодня на пресс-конференции в Киеве, отвечая на вопрос журналистов.

При этом он отметил, что эти материалы уже переданы для последующей проверки в Генпрокуратуру.

«Состоянием на окончание проверки и передачи в генпрокуратуру количество объектов недвижимости превысило 30», - сказал он.