У судьи КС СБУ насчитала больше 30 объектов недвижимости
16:51, 21 мая 2007Общество
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Материалы передали в Генпрокуратуру
Исполняющий обязанности председателя Службы безопасности Украины Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО утверждает, что возглавляемое им ведомство уже установило свыше 30 объектов недвижимости, которые были переданы одному из судей Конституционного Суда.
|Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО
При этом он отметил, что эти материалы уже переданы для последующей проверки в Генпрокуратуру.
«Состоянием на окончание проверки и передачи в генпрокуратуру количество объектов недвижимости превысило 30», - сказал он.
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