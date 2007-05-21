Партия регионов готовит изменения на четверг

Фракция Партии регионов разрабатывает собственные предложения к законопроекту о внесении изменений в Конституцию Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в интервью журналистам сообщила лидер фракции Партии регионов Раиса БОГАТЫРЕВА.

По ее словам, Конституция Украины требует серьезных изменений для того, чтобы в будущем не возникало правовых коллизий, и эти изменения должны быть таковы, чтобы их поддержали по меньшей мере 300 народных депутатов.

В связи с этим, заметила она, к дискуссии о внесении изменений в Конституцию должны приобщиться все политические силы.

«Наша фракция готовит свои предложения изменений к Конституции с тем, чтобы обсудить их в парламенте уже в четверг», - сказала Р.Богатырева.

При этом лидер фракции Партии регионов не исключила, что даже если ВР примет в первом чтении эти изменения, то Конституционный Суд будет медлить с заключением о соответствующем законопроекте. «Это может прозойти из-за того, что КС находится под давлением. Это также возможно, поскольку КС может быть недееспособен», - сказала она.

По словам Р.Богатыревой, недееспособность КС должна тревожить всех, поскольку «мы одинаково заинтересованы, чтобы право работало».

Как сообщал УНИАН, В четверг, 24 мая, Верховная Рада Украины планирует рассмотреть законопроект о внесении изменений в Конституцию.

Как рассказал председатель Верховной Рады Александр МОРОЗ, в этом законопроекте предусматриваются изменения, касающиеся функционирования местных органов власти, а также изменения, которые должны снять недоразумение и противоречия, проявившиеся за год действия внесенных в декабре 2004 года изменений в Конституцию.