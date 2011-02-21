В Харькове состоится украинско-немецкий агрономический форум

В Харькове с 17 по 19 июня состоится украинско-немецкий агрономический форум.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом договорились на встрече харьковский городской председатель Геннадий КЕРНЕС с генеральным консулом ФРГ в Донецке Клаусом ЦИЛЛИКЕНСОМ.

«Это хорошая возможность для обмена опытом и развития инвестиционных проектов между украинским и немецким сельскохозяйственным бизнесом. Речь идет о внедрении новых технологий, оборудования и технологии обработки сельхозпродукции», - отметил консул.

Дипломат заверил, что «взаимовыгодное развитие агросферы двух стран - один из наших приоритетов».

На форуме, организованном Генконсульством Германии в Донецке и Департаментом международных связей Харьковского горсовета, заявлено об участии свыше 20 немецких производителей сельхозтехники и других направлений отрасли.