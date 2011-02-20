Водитель "Мерседеса" стрелял в милиционеров

Вчера вечером в Донецке водитель "Мерседеса" открыл стрельбу по милиционерам.

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД Украины, 19 февраля около 23.00 к автомобильному патрулю полка патрульной службы Донецкого городского управления внутренних дел, несшему службу в центре города, обратились с жалобой водители такси. Они сообщили о противоправных действиях водителя автомобиля "Мерседес", который стал перед входом в один из ночных клубов, создал затор на проезжей части, а на замечание не реагирует.

"Когда патрульный автомобиль подъехал к "Мерседесу", из салона иномарки в его сторону прозвучал выстрел. К счастью, никто не пострадал. Сотрудники милиции задержали злоумышленника, который при этом оказал им неповиновение, и доставили его в Ворошиловский райотдела милиции. У задержанного изъят пистолет травматического действия", - отметили в ДСО. Проводятся следственные действия.