Сегодня, завтра и вчера везде жара, жара, жара...

22 мая по прогнозам синоптиков на территории Украины ожидается переменная облачность. В западных областях местами пройдет кратковременный дождь, гроза. Температура ночью 12-17°, днем 24-29°. На остальной территории без осадков, только днем в Крыму местами кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный, юго-восточный, 5-10 м/с, при грозах шквалы 15-20 м/с. Температура ночью 14-19°, днем 28-33°, на побережье морей 22-27°. На Закарпатье: местами кратковременные дожди, грозы. Температура ночью 12-17°, днем 25-30° (в горах ночью 8-13°, днем 16-21°).

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, 23-24 мая сохранится жаркая погода с температурой ночью 15-20°, днем 28-33°, только на побережье морей, в западных, 24 мая и в северных областях 24-29°. Без осадков, только днем в западных областях отдельные небольшие кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с, 24 мая в западных и северных областях северо-восточный, 7-12 м/с. На Закарпатье: ночью без осадков, днем отдельные небольшие кратковременные дожди, грозы; температура ночью 13-18°, днем 25-30° (в горах ночью 7-12° тепла, днем 13-18°).

25-26 мая сохранится преимущественно сухая жаркая погода с температурой ночью 14-20°, в западных и северных областях 12-18°; днем 26-32°, в южной половине до 34°.

На Закарпатье: преимущественно без осадков; температура ночью 13-18°, днем 27-32° (в горах ночью 9-14°, днем 15-20°). 27-31 мая характер погоды не изменится: сухо и жарко, только в западных областях местами грозовые дожди и снижение дневной температуры на 3-5°.

В г. Киеве и столичной области 22 мая будет переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура в Киеве ночью 17-19°, днем 30-32°; по области ночью 14-19°, днем 28-33°.

23-24 мая будет сухая жаркая погода с температурой ночью 15-20°, днем 23 мая 28-33°, 24 мая 24-29°. Ветер юго-восточный с переходом на северо-восточный, 7-12 м/с.

25-26 мая сохранится сухая жаркая погода с температурой ночью 13-18°, днем 27-32°.