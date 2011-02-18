В Херсоне сторонники КПУ требуют дешевой гречки и национализации

В центре Херсона около 100 сторонников Коммунистической партии Украины требуют от власти снизить цену на гречку и провести национализацию крупных предприятий области.

Как передает корреспондент УНИАН, митинг проходит на центральной площади города - площади Свободы, перед монументом В.Ленину.

В митинге в основном принимают участие люди преклонного возраста. Митингующие пришли с флагами и другой партийной символикой КПУ. Представители коммунистов зазывают граждан защищать права трудового народа. Митингующие стоят с транспарантами: «Даешь народу дешевую гречку!», «Отдать государству ХМЗ», «Восстановить ХБК и аэропорт», «Мы против пенсионной реформы!» и т.д.

Выступающие на митинге предлагают засеять гречкой большие территории в Каховском районе под орошение из Каховского магистрального канала.

Митинг охраняют сотрудники милиции.

По состоянию на 17.00 митинг продолжается.

Как сообщал УНИАН, 17 февраля Верховная Рада отменила ранее принятое решение о возвращении в государственную собственность целостного имущественного комплекса общества с ограниченной ответственностью "Херсонский машиностроительный завод".

Принятый Верховной Радой 4 ноября 2010 года Закон Украины "О возвращении в государственную собственность целостного имущественного комплекса общества с ограниченной ответственностью "Херсонский машиностроительный завод" был ветирован Президентом.

Президент предложил отклонить этот закон как принятый Верховной Радой вопреки Конституции Украины. За преодоление вето проголосовали 126 депутатов из 412, зарегистрированных в сессионном зале, а предложение Президента набрало 206 голосов депутатов из 411, зарегистрированных в сессионном зале.

Поскольку никакого положительного решения не было принято, закон автоматически считается отклоненным.