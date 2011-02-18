Работники ГАИ пытались перевезти в Россию контрабандный товар

В Харьковской области работники УБОП и СБУ задержали трех сотрудников ГАИ, которые пытались перевезти в Россию контрабандный товар.

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД Украины, работники ГАИ самовольно покинули место несения службы, и на личных машинах пытались перевезти незаконный груз.

По этому факту подразделением инспекции по личному составу было проведено служебное расследование, по результатам которого все трое уволены из органов внутренних дел за нарушение дисциплины.

Также уволены с занимаемых должностей их непосредственные командиры. Ряд работников руководящего звена - до заместителя начальника областного Управления ГАИ - получили предупреждение о неполном должностном соответствии. Дисциплинарное взыскание получил и начальник Управления ГАИ Харьковской области.