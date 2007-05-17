Чалый: заявления лидеров коалиции изменили ситуацию на опасную

Заместитель главы Секретариата Президента Александр ЧАЛЫЙ считает, что Совет национальной безопасности и обороны на своем заседании 18 мая должен осуществить анализ сложившейся политической ситуации.

Об этом А.ЧАЛЫЙ заявил сегодня в интервью "Украинской правде" и Би-Би-си.

"По моему мнению, на сегодня после вчерашних заявлений со стороны лидеров коалиции возникла ситуация, что договоренности от 4 мая о досрочных выборах и о том, что дата этих выборов будет определена как можно быстрее, они в известной мере дезавуируются одной стороной", - заявил А.ЧАЛЫЙ.

"Это создает очень опасную ситуацию, и поскольку это, фактически, нарушает ту принципиальную политическую договоренность между Президентом и премьером относительно урегулирования кризиса, я думаю, что в этой ситуации необходим анализ таким органом, как СНБО, который представляет позицию всех ветвей власти", - добавил он.

Заместитель главы Секретариата также подчеркнул, что завтра заседание Совета нацбезопасности состоится "в плановом режиме".

А.ЧАЛЫЙ отметил, что, учитывая заявление генсекретаря Совета Европы Терри ДЭВИСА, нужно как можно быстрее определиться с датой выборов.

Заместитель главы Секретариата Президента также добавил, что по результатам своего визита Т.ДЭВИС в письме Президенту отметил, что в случае необходимости "СЕ может оказать экспертную поддержку рабочей группе и на следующих этапах имплементации договоренностей, которые могут возникнуть в рабочей группе".

"Совет Европы является одним из наиболее активных международных институтов, который держит ситуацию в Украине под постоянным контролем", - добавил он.

В то же время А.ЧАЛЫЙ отметил, что "ДЭВИС обеспокоен тем, что рабочая группа в течение более 10 дней не может найти решение вопросов по имплементации договоренностей Президента и премьера". "Это дипломатическим языком он четко заявляет", - добавил А.ЧАЛЫЙ.

Отвечая на вопрос, намерена ли Украина пользоваться такой помощью, А.ЧАЛЫЙ отметил: "Мы приветствуем наибольшее привлечение Совета Европы и ее руководства к урегулированию ситуации в Украине".

Сегодня Т.ДЭВИС в интервью УНИАН выразил надежду, что рабочая группа, созданная согласно договоренности Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО и премьер-министра Виктора ЯНУКОВИЧА о выходе из политического кризиса,до завтра, 18 мая, наработает перечень шагов для подготовки и проведения досрочных выборов.

Генеральный секретарь Совета Европы также выразил мнение, что две недели, с тех пор, как работает рабочая группа, - вполне приемлемый срок для наработки шагов относительно выхода из кризиса.

Т.ДЭВИС также отметил, что Совет Европы может оказать значительную помощь для урегулирования политического кризиса. “Существуют многие способы, которыми Совет Европы может помочь. Как только украинские политики решат, какие шаги должны быть осуществлены, когда будет готов этот перечень, и мы его увидим, мы готовы очень внимательно его изучить и решить, в чем можем помочь”, - сказал Генсек Совета Европы.