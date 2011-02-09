Янукович: зона свободной торговли с ЕС - сегодня ключевой приоритет

Под председательство Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА в Администрации Президента состоялось совещание, участники которого проанализировали ход и пути активизации переговоров о создании зоны свободной торговли между Украиной и ЕС.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Участие в совещании приняли премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ, члены правительства и представители Администрации Президента.

Говоря о цели собрания, глава государства подчеркнул актуальность и приоритетность решения проблем, связанных с завершением процесса создания ЗСТ. "Создание зоны свободной торговли с Европейским Союзом – этот вопрос сегодня является одним из ключевых приоритетов в деятельности нашего государства ", - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.

"Тот уровень, который сейчас есть в решении этого вопроса, - очень низкий, - отметил Президент. - И я хочу придать импульс нашим внутренним экономическим преобразованиям, чтобы приблизить этот вопрос к логическому завершению".

Обращаясь к участникам совещания, Президент отметил, что хотел бы услышать детальную информацию о нынешнем состоянии переговоров, а также об имеющихся проблемах. "Если чувствуется замедление процесса, то должна быть понятна его причина", - сказал В.ЯНУКОВИЧ, отметив, что ждет от присутствующих предложений по поводу "виденья путей решения этого вопроса".

В.ЯНУКОВИЧ отметил, что в настоящее время о ходе переговорного процесса поступают разные, иногда "очень противоречивые сигналы с разных сторон", и подчеркнул, что украинская сторона должна защитить национальные интересы.

"Безусловно нам нужно защитить наши национальные интересы во время этих переговоров. Но цель – достичь логического завершения процесса, то есть подписание соглашения о создании зоны свободной торговли с Европейским Союзом – она остается", - сказал Президент.