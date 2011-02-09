Управляющий отделением банка "нарисовал" кредит и купил комбайн

В Кировоградской области управляющий отделением банка по поддельным документам получил 225 тыс. грн. кредита на приобретение комбайна.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе ГНА в Кировоградской области.

Житель райцентра Долинска, чтобы получить кредит, подделал договор об ипотечном кредите, ипотечном договоре, акте осмотра и оценки помещения и кредитную заявку на имя другого лица.

Деньги наличными мужчина получил в кассе местного отделения государственного банка, где работает управляющим делами.

Во время проверки было установлено, что все средства он потратил на приобретение комбайна марки «Джон Дир».

Прокуратурой Долинского района возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.209 Уголовного кодекса Украины. После проведения расследования дело направлено в суд. Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 12 лет и конфискацией имущества.

Как выяснили налоговики, управляющий банковским отделением на время незаконного получения средств находился на испытательном сроке, получив 4 года за злоупотребление властью или служебным положением и служебную подделку документов (ст.364 и 366 Уголовного кодекса Украины).