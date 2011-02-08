В правительстве отмечают важность 15-го раунда переговоров с ЕС

В правительстве Украины отмечают важность начавшегося сегодня в Киеве очередного, 15-го раунда переговоров о создании зоны свободной торговли (ЗСТ) с Европейским Союзом.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Кабинета Министров.

«Этот раунд переговоров будет чрезвычайно важным для сторон в контексте определения последующей тактики, направленной в завершение переговорного процесса», – подчеркнул заместитель министра экономики Украины Валерий ПЯТНИЦКИЙ.

По его словам, основными вопросами повестки дня 15-го раунда переговоров стороны определили: либерализацию товарных рынков, торговлю услугами, санитарные и фитосанитарные мероприятия, торговые аспекты энергетического сотрудничества.

Согласно сообщению, стороны договорились, что последующий диалог относительно доступа на товарные рынки должен происходить в форме достижения комплексных договоренностей. Такой подход является сочетанием двух или более направлений переговорного процесса с целью достижения компромиссных для обеих сторон решений.

Украинскую делегацию на переговорах возглавляет заместитель министра экономики Валерий ПЯТНИЦКИЙ, европейскую – заместитель генерального директора Гендиректората «Торговля» Европейской комиссии Питер БАЛАШ.

Как сообщал УНИАН, 7 февраля т.г. премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ предложил поэтапно подписывать соглашение о зоне свободной торговли с ЕС.

По его мнению, 90% согласованных позиций по соглашению могут быть подписаны на первом этапе, а остальные 10% позиций, по которым переговоры необходимо продолжить, могут быть подписаны позже дополнительным договором.

Напомним, руководство Украины выступает за скорейшее завершение переговоров о ЗСТ с Евросоюзом. «Мы очень заинтересованы, чтобы уже в 2011 году завершить и подписать такое соглашение с Европейским Союзом», – заявил Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ 28 января т.г.

Однако, по прогнозам экспертов, если документ будет готовиться как единое соглашение, то его обсуждение и принятие может затянуться как минимум до конца 2011 года.