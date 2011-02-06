Объявлен набор в экскурсоводы на Евро-2012

В Ивано-Франковске в рамках подготовки к Евро-2012 с 1 марта начнутся занятия на лицензированных курсах экскурсоводов.

Об этом УНИАН сообщили в Ивано-Франковской облгосадминистрации. По предоставленной информации, Институт туризма национального университета Прикарпатья им. Василия Стефаника, Ассоциация экскурсоводов Украины, Институт туризма Федерации профсоюзов Украины г. Киева, ЗАО «Ивано-Франковсктурист» совместно с главным управлением по вопросам туризма, евроинтеграции, внешних связей и инвестиций облгосадминистрации уже объявили набор слушателей с высшим образованием на шестимесячные курсы по подготовке гидов-экскурсоводов.

Учебный процесс будут проводить в соответствии с государственными стандартами, в русле подготовки специалистов к чемпионату Европы по футболу 2012 года.

Занятия будут вести высококвалифицированные преподаватели и ведущие специалисты экскурсионного дела ЗАО «Ивано-Франковсктурист». Обучение предусматривает 2 месяца теоретических занятий, 4 месяца – практических, 2 учебных экскурсии и 160 часов изучения иностранного языка (английский, немецкий).

Слушатели курсов должны разработать индивидуальный, контрольный тексты экскурсии, укомплектовать портфель экскурсовода и защитить свою экскурсию перед государственной экзаменационной и областной аккредитационной комиссиями.

После окончания обучения успешным слушателям будет присвоена квалификация гид-экскурсовод, выдано свидетельство государственного образца, разрешение на туристическое сопровождение в Ивано-Франковской области.