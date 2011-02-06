Месяц назад в Херсоне начались квартирные кражи под одной схеме

Сотрудники уголовного розыска Херсонской области задержали троих жителей Запорожья, которые совершили серию квартирных краж в Херсоне, а также городах Новой Каховка и Цюрупинск.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе УМВД Украины в Херсонской области.

Согласно сообщению, заявления о кражах, совершенных задержанными, в милицию начали поступать месяц назад. Все преступления совершались по одинаковой схеме: воры ломали сердцевину замка входной двери, а потом забирали из квартиры деньги, золото, бытовую технику, дорогие шубы и дубленки.

Оперативники отследили, что преступления совершались с регулярной периодичностью: за неделю преступники обворовывали несколько квартир, а потом на 2 недели делали перерыв, уезжая в другие города. Краденое сбывали в Запорожье.

На злоумышленников оперативники вышли после того, как они приехали в очередной раз в Херсон, сняли себе квартиру и совершили очередную кражу.

Задержали воров с помощью бойцов спецподразделения "Беркут". В это время преступники праздновали очередную удачную кражу.

Задержанные ранее были неоднократно судимы, каждый их них провел в местах лишения свободы примерно по 20 лет.

Злоумышленники на допросе рассказали, что жертв выбирали, ориентируясь на металлопластиковые окна и дорогие входные двери квартир. Перед кражами проводили разведку: выясняли распорядок дня жильцов.

Во время обыска в арендованной ворами квартире оперативники нашли наборы ключей и отмычек, а также приспособления для взлома замков, а также краденые вещи, которые злоумышленники не успели сбыть.

Сейчас установлена причастность задержанных к 10 квартирным кражам. Все трое воров находятся в СИЗО.