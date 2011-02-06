Милиция Севастополя просит помочь в раскрытии убийства девочек

Руководство УМВД Украины в городе Севастополе обратилось к жителям города с просьбой о помощи в раскрытии убийства несовершеннолетних Татьяны Мизиной и Анастасии Балябиной.

Как передает корреспондент УНИАН, такое обращение размещено сегодня на вэб-сайте городской милиции под названием «ОСО УМВД сообщает». В сообщении также отмечается, что «за информацию, которая поможет в раскрытии убийства девочек гарантированно денежное вознаграждение». Указан также номер телефона, по которому жители города могут сделать сообщение.

По непроверенной информации, в эту пятницу начальник Ленинского райотдела милиции разослал начальникам других райотделов милиции УМВД Украины в городе Севастополе, руководителям подразделений и отделов УМВД Украины в городе Севастополе ориентировку на подозреваемого в убийстве А.Балябиной и Т.Мизиной. Кроме того, разослан фоторобот предполагаемого преступника.

Как сообщалось, 10-летняя А.Балябина и 11-летняя Т.Мизина ушли со двора 4 января и не вернулись. С 5 января был организован их поиск милицией, к которому подключилась и общественность города. 10 января милиция возбудила уголовное дело. Поздно вечером 29 января девочки были найдены мертвыми в районе гаражей со следами насильственной смерти. Детей похоронили 4 февраля на городском кладбище.

3 февраля министр внутренних дел Анатолий МОГИЛЕВ на пресс-конференции в Севастополе заявил, что в резонансном уголовном деле о совершенном в Севастополе убийстве двух малолетних девочек есть лица, которых можно считать подозреваемыми. «По этому делу есть лица, которых можно считать подозреваемыми, из других регионов Украины. Поэтому необходимо взаимодействие всех структурных подразделений МВД в целом», - сказал он. Министр считает, что «сил и возможностей милиции Севастополя вполне хватает для работы по этому делу». Он высказал убеждение, что милиция найдет преступников. Вместе с тем, А.МОГИЛЕВ отметил, что в Севастополе останутся работники центрального аппарата МВД, «которые будут координировать работу всех подразделений севастопольского УВД и делать запросы в УВД других городов».

По словам А.МОГИЛЕВА, мотивов для совершения преступления рассматривается очень много, выдвинуто порядка 10 версий по этому делу. При этом министр отметил, что не может обнародовать какую-либо информацию по делу, поскольку это вызовет различные пересуды. «По таким делам, если я буду рассказывать в подробностях, а завтра мы задержим преступника, то он скажет, что картину преступления он узнал от меня. Поэтому я не имею права многого говорить. Единственное, что я вам скажу: девочки погибли от ножевых ранений. Информация, которая мелькала в СМИ о расчленении… такого нет», - отметил министр.

Он также сообщил, что милиции поставлена задача в максимально короткие сроки раскрыть преступление.