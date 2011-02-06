Платини: членство Украины в УЕФА не будет приостановлено

Членство Украины в УЕФА не будет приостановлено. Об этом заявил в Реймсе президент УЕФА Мишель Платини. «Ситуация вернулась в норму. Украине больше не грозит приостановление членства», – приводит его слова ИТАР-ТАСС.

УЕФА 28 января потребовала от украинских властей гарантий, что ее представители прекратят вмешательство в деятельность национальной ассоциации – Федерации футбола Украины. В противном случае УЕФА угрожала лишить права участия команды Украины в соревнованиях, проводимых под эгидой УЕФА, а также запретить проведение на территории страны финальной части чемпионата Европы 2012 года.

Официальный представитель ФФУ Сергей Васильев заверил в воскресенье западные СМИ, что украинская федерация «не комментируя письма УЕФА и уважительно относясь к ней, будучи членом этой организации, выполнит ее требования».